"L'FC Sion è lieto di accogliere tra le sue file Musa Araz e Luca Clemenza. I due giocatori hanno firmato il contratto questo pomeriggio". Con questo comunicato il Sion ha annunciato l'arrivo di Luca Clemenza nel club svizzero: il classe 1997, grande promessa del vivaio della Juve mai compiutasi veramente, giocherà lì per la prossima stagione.



Dal sito ufficiale anche un focus sul calciatore, raccontato così: "Luca Clemenza è nato a Cittiglio (Italia) il 9 luglio 1997. Il 23enne trequartista arriva dalla Juventus. Prestato successivamente ad Ascoli, Padova e Pescara dopo aver completato la sua formazione a Torino, scoprirà un nuovo campionato in Svizzera. Negli ultimi sei mesi, in prestito in Serie B, ha giocato 14 partite (1 gol e 1 assist)".