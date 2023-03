ha svolto in giornata gli esami al ginocchio. Buone notizie per l'esterno della Juve, sono escluse lesioni. Chiesa, subentrato al minuto 66 contro l'Inter, è uscito all'83esimo per un problema fisico che già lo aveva già costretto a fermarsi nell'andata di Europa League con il Friburgo."Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno."