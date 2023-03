Dal sito dellaVenerdì in campo per la Juventus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati al mattino per l'ultimo allenamento della settimana.Il gruppo ha focalizzato l'attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale.Fabio Miretti si è allenato parzialmente con il gruppo.La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile denso di sfide e che sarà inaugurato da Juventus-Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.