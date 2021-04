5









La buona notizia del lunedì: Leonardo Bonucci torna a disposizione di Andrea Pirlo. Il vice capitano della Juventus, contagiato in seguito al cluster nel ritiro della nazionale italiana, ha svolto gli ultimi due test molecolari che hanno dato entrambi esito negativo. Il difensore lascia dunque l'isolamento e tornerà ad allenarsi con il gruppo. Ecco il comunicato apparso su Juventus.com.



IL COMUNICATO - Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center.