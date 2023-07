Il terzino destro della Juventus, Tommaso(classe 2002) è ufficialmente un giocatore del Pisa (serie B), che tratta pure il 29enne centrocampista Andrea Barberis, svincolatosi a parametro zero dal Monza.Per l'esterno bianconero c'è stato un vero e proprio duello tra ile laper accaparrarsi il giocatore. Alla fine hanno inciso i buoni rapporti tra la società nerazzurra e i bianconeri, che hanno portato un vantaggio non da poco per la dirigenza toscana, così da portare a casa il terzino.