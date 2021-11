Lo ha scritto Federico, annunciando il nuovo passaggio dinella sua scuderia. Il brasiliano della Juventus si aggiunge a Romelu Lukaku, Alex Meret, Acerbi e tanti altri che sono attualmente uniti al procuratore italiano.Cosa può cambiare? L'arrivo di un nuovo procuratore è sempre un indizio di qualcosa che può muoversi, specialmente con una sessione di trattative non proprio lontanissima. Tutto aperto anche in questo caso, anche se, stando a quanto risulta, Arthur non sembra intenzionato a lasciare la Juventus a breve termine, anzi è molto più determinato a conquistare Max Allegri. Al tecnico è piaciuto negli ultimi approcci alle gare, salvo l'errore di Verona, è conta su di lui. Al momento la Juve ha altre priorità in termini di cessioni - Ramsey e Rabiot su tutti a centrocampo - e si tiene Arthur, se poi dovesse arrivare un'offerta interessante allora il club la valuterà.