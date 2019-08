La Juventus ha messo a segno un altro colpo. Non si tratta della Prima Squadra, ma delle giovanili e in particolare dell'annata 2005: i bianconeri, infatti, hanno firmato Saverio Domanico. Difensore inseguito per oltre un anno, è uno dei più promettenti centrali sulla piazza, lascerà la Paganese, dopo essere cresciuto nel Napoli, per i colori bianconeri.