Ufficiale il nuovo colpo per l'Under 19. Elias Sebastianè un nuovo giocatore della Juventus ed è stato presentato come acquisto per la formazione Primavera. Arriva dall'Ullensaker."C'era molto interesse da parte di altri club europei, abbiamo deciso di puntare sulla Juventus per via delle strutture, del lavoro quotidiano e di un grande settore giovanile", aveva raccontato l'agente del giocatore ai media svedesi. Solberg, classe 2004, firma un contratto fino al 2024. Leggi qui il profilo e la scheda tecnica del giocatore.