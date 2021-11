"Torino, 24 novembre 2021 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver ricevuto in data odierna l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto”) relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Juventus, in sede straordinaria, tenutasi in data 29 ottobre 2021. Il Prospetto è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di Juventus, in Torino, via Druento n. 175, nonché sul sito internet della Società"