La Juventus ha conosciuto il nome dell'arbitro che dirigerà martedì sera la sfida sul campo del Malmoe, che aprirà la fase a gironi di questa nuova edizione della Champions League. Si tratta del fischietto portoghese, che in Svezia sarà assistito dai connazionali Rui Tavares e Paulo Soares come guardalinee e Hugo Miguel come quarto uomo, e poi da Joao Pinheiro come Var e Luis Godinho come assistente Var. Non ci sono precedenti tra Dias e la Juve. Ha arbitrato delle squadre italiane, ma mai i bianconeri.