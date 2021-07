È partita la nuova, entusiasmante, stagione 21/22. Non solo per la prima squadra, ma anche per gli Juventus Official Fan Club!Da martedì 13 luglio sono infatti aperte le iscrizioni JOFC per la nuova stagione, che si annuncia ricca di benefici e servizi dedicati a tutti i nuovi soci.A partire dal welcome pack esclusivo per ogni Official Fan Club attivatosi: attestato incorniciato e items juventus, mentre per ciascun socio iscritto un gift di benvenuto e una e-card digital personalizzata.Senza dimenticare i numerosi vantaggi derivanti dall’affiliazione per tutto l’arco dell’annata: dai servizi di biglietteria al merchandising dedicato, dalla partecipazione ad eventi a sconti speciali.Con la nuova stagione infatti, la Juventus Card assumerà un ruolo sempre più centrale per gli JOFC poiché garantirà il riconoscimento di ogni socio nei differenti touch points fisici e online Juventus, consentendo così l’accesso a nuovi servizi riservati e attività dedicate.Come iscriversi? Gli Official Fan Club già iscritti nella stagione 2020-21 possono rinnovare l’affiliazione direttamente all’interno del portale mentre per costituire un nuovo Official Fan Club occorre seguire la procedura online indicata.Scopri tutti i servizi riservati agli Official Fan Club! Per diventare soci basta trovare l’Official Fan Club più vicino e contattarlo!