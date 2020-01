La Juventus chiude l'ultimo colpo in entrata, acquistando il giovane Rouhi Jonas Jakob, come riporta il sito della Serie A, che arriva direttamente dal Brommapojkarna. Un nome che non dirà molto, ma che in realtà è la squadra in cui, per dieci anni, ha giocato anche Dejan Kulusevski. Una trattativa lampo, passata quasi inosservata, che potrebbe anche essere legata alla trattativa per l'esterno dell'Atalanta, come premio crescita per la squadra svedese che lo ha "svezzato". Chissà che, proprio a Torino, non possa seguirne l'exploit che Kulu ha avuto al Parma.