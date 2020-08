Non saranno solo gli uomini a sfidarsi in Juve-Lione. Anche la formazione femminile di Rita Guarino giocherà contro la squadra femminile del Lione in un torneo amichevole organizzato in Francia una settimana prima dell'inizio del campionato di Serie A femminile (QUI IL calendario completo). Ecco il calendario del mini-torneo che si giocherà nello stadio del Lione:16:15: Juventus FC / Montpellier HSC18:45: Olympique Lyonnais / PSV Eindhovenore 15.30: Montpellier HSC / PSV Eindhoven18.00: Olympique Lyonnais / Juventus FCSistema a punti: una vittoria vale 3 punti, un pareggio solo 1 e una sconfitta zero. In caso di parità di punti in classifica a fine torneo, le squadre saranno separate secondo i seguenti criteri: 1. Differenza reti generali / 2. Numero di goal segnati / 3. Numero di goal subiti / 4. Numero di cartellini rossi / 5. Numero di cartellini giallo / 6. Primo goal segnato nel torneo, in ordine cronologico delle partite. Poiché si tratta di un mini-campionato, non ci saranno penalità di rigore per decidere tra le squadre.