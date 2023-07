Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite. — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2023

A sorpresa, anche Nicolòè costretto a saltare lacon la. Il motivo non è legato all'infortunio alla clavicola, da cui è ancora in fase di recupero, bensì a una, come annunciato dallo stesso club tramite i social. Il centrocampista classe 2001 proseguirà quindi il lavoro alla Continassa, come Adrien Rabiot che invece è ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio destro che si trascina dagli impegni con la Nazionale.La partenza della squadra bianconera per gli Stati Uniti è prevista tra pochissimo, intorno alle 10.30: vi racconteremo tutto in diretta, dall'aeroporto di Caselle.