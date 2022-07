Dal sito ufficiale della Juve:Dopo la tournée negli Stati Uniti, altra tappa dellopowered by JEEP. Una grande sfida attende i bianconeri prima dell'inizio del campionato di Serie A: il, al Bloomfield Stadium di, andrà in scena. Calcio d'inizio alle 20.45 italiane (21.45 in Israele).Un incrocio che negli ultimi anni ha avuto come palcoscenico la Champions League diventa affascinante antipasto della nuova stagione al via per entrambe il 15 agosto: la Juve ospiterà alle 20.45 il Sassuolo all'Allianz Stadium, mentre l'Atletico Madrid, alle 19.30, farà visita al Getafe.Ad organizzare l'evento Sylvan Adams e il Gruppo Comtec: per entrambe le squadre un'ottima occasione per continuare a scaldare i motori, per i tifosi israeliani una bellissima opportunità per assistere alla sfida tra grandi campioni.