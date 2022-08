Adesso è ufficiale: laha diramato un comunicato sul proprio sito, confermando le voci circolate in queste ore. Si giocherà con, e lo si farà alle 18, al centro sportivo della Continassa."Si sarebbero dovute affrontare a Tel Aviv, si incontreranno a Torino. L’amichevole fra Juventus e Atletico Madrid, inizialmente prevista in Israele, si terrà domani sul terreno di gioco del Training Center Continassa. La gara non sarà aperta al pubblico: fischio d’inizio alle 18 e diretta su Sky Sport 1".