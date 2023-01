Da Juventus.comDopo il successo in trasferta sulla Cremonese, la Juve cercherà la prima vittoria in casa del nuovo anno davanti a uno stadio sold out per l'occasione. Un bellissimo modo per ritrovarsi dopo la pausa per la Coppa del Mondo.Per Juventus-Udinese, quindi, ci sarà tutto l'affetto dei tifosi bianconeri a spingere la squadra a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in Serie A, in uno stadio come sempre pronto a far vivere un'emozione indimenticabile dal momento dell'ingresso fino al triplice fischio.Ci aspetta una seconda parte di stagione con tanti obiettivi da inseguire e farlo insieme sarà senz'altro più bello. Cominciamo proprio dal match contro l'Udinese. A casa. Con voi.