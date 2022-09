"Pioggia alla Continassa sull’allenamento della Juventus, che è scesa in campo questa mattina a meno due dalla sfida con il Bologna". Inizia così il comunicato ufficiale sul sito della Juventus, che racconta l'allenamento odierno e prosegue: "Oggi la squadra si è focalizzata su e per la riconquista palla nella metà campo avversaria con ripartenza, sviluppo della manovra con attacco della linea avversaria e partitella finale.". Questa la notizia del giorno, con il centrocampista classe 2003, al rientro dopo l'infortunio alla caviglia rimediato con l'Italia U21.Domani, vigilia, conferenza stampa del Mister, alle 14 in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus Tv e in diretta testuale su ilBiancoNero.com.