Si sono allenati in gruppo: è questa la notizia che emerge dal primo giorno di lavoro alla Continassa. Alla spicciolata, sono iniziati anche i rientri dei nazionali:si sono allenati con i compagni.Dopo i due giorni di riposo concessi, la squadra è tornata al lavoro questo pomeriggio.All'orizzonte c'è la sfida di domenica sera contro il Bologna all'Allianz Stadium valevole per l'ottava giornata di campionato. Fischio d'inizio alle ore 20:45.Bianconeri, dunque, in campo questo pomeriggio al Training Center: il gruppo, ancora privo della maggior parte dei Nazionali eccezion fatta perche sono rientrati a Torino dopo gli impegni con la Polonia e sono tornati ad allenarsi nella giornata di oggi, si è focalizzato su un programma composto da esercitazioni tecnico-tattiche di possesso palla.