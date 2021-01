10









Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alex Sandro è finalmente uscito dall'incubo covid. Dopo la positività riscontrata lo scorso 4 gennaio, il brasiliano è infatti risultato negativo agli ultimi due test e sarà finalmente reintegrato alla squadra. Domattina, al JTC, tornerà dunque a pieno regime, insieme al gruppo allenato da Andrea Pirlo. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus.



IL COMUNICATO - Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC.