"​Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento."Si tratta del terzo giocatore dell'Under 23 bianconera al momento positivo al coronavirus, dopo le positività riscontrate la scorsa settimana di Hamza Rafia e Filippo Delli Carri. Giocatori che nelle due settimane precedenti sono stati a contatto anche con la prima squadra.