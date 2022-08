Giornata di visite mediche per: l'esterno francese si era infortunato nella partita con il Real Madrid, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Un problema inizialmente bollato come di poco conto, che in realtà terrà il talento dell'Under 23 fuori per ben due mesi."Anche Marley Aké è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero".