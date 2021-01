9









"​La Juventus ha perfezionato l’accordo con l'Olympique Marsiglia per l'acquisizione a titolo definitivo di Marley Aké, attaccante classe 2001, che approda in bianconero dopo aver collezionato 13 presenze con la prima squadra francese: 9 in Ligue 1 e 4 in Champions League."



Questo il comunicato con cui la Juve ha appena ufficializzato l'acquisto del ventenne Aké, di cui vi abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi. Si tratta di uno scambio alla pari con Franco Tongya, con i due giocatori che sono stati reciprocamente valutati 8 milioni di euro.