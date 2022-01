Sei giocatori dell'Under 23 finalmente negativi all'ultimo tampone: la Juve ha ufficializzato la notizia in serata, attraverso un tweet.



#Under23 | Anzolin, Brighenti, Da Graca, De Marino, Israel e Sekulov hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il COVID-19. Gli esami hanno dato esito negativo, i calciatori sono pertanto guariti e non più sottoposti al regime di isolamento domiciliare.