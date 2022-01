9









Dal sito ufficiale della Juventus:



Con il pareggio a reti bianche di San Siro di ieri sera si è chiuso un periodo molto intenso per la Juventus. La Serie A si è fermata per la sosta delle Nazionali e, come sempre, sono diversi i bianconeri che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Selezioni.



Al Training Center, però, Mister Massimiliano Allegri riprenderà a lavorare con i giocatori a disposizione per iniziare a focalizzarsi sulla ripresa del campionato e per iniziare ad allargare lo sguardo anche oltre l'Italia, in vista della prima delle due sfide europee contro il Villarreal.



Gli allenamenti riprenderanno, dunque, giovedì 27 gennaio. Appuntamento al pomeriggio.