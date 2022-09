E' stata resa nota la squalifica per. Il motivo è stato spiegato nel referto del Giudice Mastandrea: "Per avere, al 41' del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un'zione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive".Oltre a Di Maria, è stato notificato dal Giudice Sportivo anche il giallo a Simone Padoin, membro dello staff di Allegri. Non risultano altre sanzioni per i bianconeri, se non una premessa - condivisa su tante altre squadre - sull'utilizzo di alcuni fumogeni e materiale pirotecnico di vario genere.