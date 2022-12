Come racconta Gazzetta, Uefa e Figc hanno un obiettivo in comune: la verità veloce sulla situazione Juventus. Ideale sarebbe una decisione entro maggio, per le iscrizioni a campionato e coppe. La Commissione, presieduta dall’americano Gulati, lavorerà con Consob, giudici di Torino e procuratore federale. Potrà chiedere informazioni alla Juve, inviare ispettori dai dirigenti oppure convocarli a Nyon. Un’indagine autonoma. Perché, oltre alla questione “licenze” della Figc che consentono l’amissione alle coppe, c’è la questione “fair play finanziario”, con le regole per i bilanci dei club nelle coppe.