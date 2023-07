Siamo alle battute finali della lunga telenovela che, come grande protagonista, ha avuto laintenta a barcamenarsi tra la giustizia sportiva domestica e le decisioni dell’. Se in Italia il capitolo è chiuso, in Europa si attende ancora di conoscere il futuro.Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’organo di controllo finanziario dell’Uefa dovrebbe esprimersi a inizio della prossima settimana, ma qualcosa filtra da Nyon.L’esclusione dalla Conference è ritenuta una conseguenza accettabile dal board bianconero. Soprattutto perché, scontando la squalifica in questa stagione, per la prossima si aprirebbe la porta della nuova, con più partite e, di conseguenza, maggiori introiti.