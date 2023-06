Muro contro muro e poi un lungo rincorrersi, tra stoccate lanciate da lontano e incontri mediati dalle istituzioni italiane. Adesso,e si vedrà se le prove d’armistizio conporteranno a dei risultati concreti.La svolta l’ha rappresentata la lettera firmata da Maurizioe indirizzata a: l’apertura di un dialogo che, eventualmente, possa portare all’uscita del club bianconero dal progetto. Dalla Spagna, però, rilanciano: la Juve è stata minacciata e per questo l’Uefa pagherà le conseguenze in tribunale.La lettera, però, è solo l’ultimo passaggio che segue a incontri tra emissari della massima istituzione calcistica europea e dirigenti bianconeri.perché... «il 23 agosto 2022, la Prima Camera Cfcb aveva concluso un accordo transattivo con Juventus. Tale accordo era stato definito sulla base delle informazioni finanziarie precedentemente presentate dal club per gli esercizi finanziari chiusi nel 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Nel caso in cui, dopo la conclusione di questa indagine, la situazione finanziaria del club fosse significativamente diversa da quella valutata dalla Prima Camera Cfcb al momento della conclusione dell’accordo, o nel caso in cui emergessero o si venisse a conoscenza di fatti nuovi e sostanziali, la Prima Camera Cfcb si riserva il diritto di rescindere l’accordo transattivo, di intraprendere qualsiasi azione legale che ritenga appropriata e di imporre misure disciplinari in conformità con le Norme procedurali Cfcb applicabili».Come riporta Tuttosport: “Un Agnelli sacrificale è già stato immolato alla causa”.