Seguito a lungo anche dalla, Destinysembra a un passo dal. Lo ha lasciato intuire anche il ds dell'Pierpaolo, che ha parlato del giovane terzino ai canali ufficiali del club, pur senza citare esplicitamente gli Spurs. Ecco le sue dichiarazioni: "C’è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato. È bello che ci sia un’offerta importante per Udogie, ma l’Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri".