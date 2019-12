Tanta attesa per Juve-Udinese, e soprattutto per il tridente pesante con Dybala, Higuain e Ronaldo. Era solo una pazza idea da bar, si è poi tramutata in assoluta realtà. Un test importante e probante per i bianconeri, che devono ora rispondere sul campo dopo le tante parole e dopo aver totalizzato appena un punto nelle ultime due di Serie A. Intanto, eccoci allo Stadium. Dove la squadra di Sarri è arrivata intorno alle 13.50, e dove alle 15 si giocherà tre punti fondamentali contro i friulani.