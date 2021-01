Il risultato, rotondo anche oltre i reali meriti, e la doppietta del solito di Cristiano Ronaldo. Fin qui i motivi per sorridere, per i tifosi della Juve, dopo il 4-1 rifilato all'Udinese ieri sera; si potrebbero forse annoverare i rientri di Chiellini e Arthur, e il gol (scaccia crisi?) di Dybala, poco altro. Dopodiché la prestazione dei ragazzi di Pirlo ancora una volta non ha convinto i sostenitori della Vecchia Signora, che su Instagram e Twitter hanno espresso le loro sensazioni dopo il match. Più di qualcuno non ha apprezzato il mancato clean sheet, in una gara che dopo il 3-0 sembrava definitivamente archiviata.