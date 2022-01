Una novità assoluta nella trasmissione di Juventus-Udinese su Sky. Per la prima volta infatti, come comunicato da Sky Sport, "una partita di Serie A andrà in onda questa sera nel formato 4k HDR-HLG nativo. Il match sarà disponibile su Sky Sport 4k, canale 213, per gli abbonati Satellite con Sky Q. Con Sky Q satellite, e un televisore o un videoproiettore compatibile 4K Ultra HD e HDR HLG, si potrà godere la migliore qualità oggi possibile per un evento live, con le immagini riprese direttamente in 4K HDR-HLG".