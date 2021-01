Andrea Pirlo sta preparando la partita di domani sera contro l'Udinese, prima partita del 2021 e 14^ in questo campionato per le due formazioni bianconere. Una prova d'esame importante per il "calcio liquido" dell'allenatore juventino, che proprio in due ruoli-chiave del suo scacchiere sembra avere una certezza e un dubbio amletico. Se infatti sembra certa la titolarità di Aaron Ramsey nel ruolo di falso esterno-trequartista, c'è un ballottaggio per quanto riguarda l'esterno offensivo puro: si giocano una maglia da titolare Federico Chiesa e Dejan Kulusevski.