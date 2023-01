Capitanmette d'accordo tutti. E non può che essere così, dopo un gol-vittoria allo scadere. "Al posto giusto nel momento giusto per premiare il grande sforzo della" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un bel 7 in pagella. "Anche dietro tiene a bada Success, le incursioni di Pereyra prima e Arslan poi". Addirittura mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Il gol del capitano nel giorno del ricordo di un grande capitano: il brasiliano risolve la pratica con una zampata da rapace d'area dopo la solita prova attenta e generosa. Bravo a rimediare anche le poche volte in cui sbaglia, come in occasione della svirgolata nel primo tempo". Si torna al 7, invece, con Il Corriere dello Sport che lo incorona migliore in campo - "Sempre più capitano e leader, non sbaglia mai niente e trova pure il gol decisivo" - e con noi de ilBianconero.com: "Piccolo siparietto: sbaglia un controllo, lo Stadium rumoreggia, lui alza le mani e chiede scusa. Giù ad applaudirlo, tutti. E giù a tributarlo, poi, nel finale: è un gol estremamente pesante e che l'abbia fatto lui è quasi simbolico".