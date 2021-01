Dal sito ufficiale della Juventus:



“Roberto Pereyra, con trascorsi in bianconero (48 presenze e quattro gol tra il 2014 e il 2016), ha esordito in Serie A proprio contro la Juventus all’Allianz Stadium, nel gennaio 2012, giocando solo 4’ in quel match terminato 2-1 per i bianconeri. La prossima sarà la sua 250ª partita nei Top-5 campionati europei. Anche Rolando Mandragora ha vestito la maglia della Juventus in Serie A, anche se solo per 4’, nell’aprile 2017, all’Allianz Stadium contro il Genoa; proprio contro i bianconeri e con i rossoblù aveva esordito in serie A, nell’ottobre 2014”.