Non c'è tempo per pensare, domani si torna subito in campo. E non c'è tempo per valutare: andrà in campo la squadra migliore. Lariprende la propria corsa allo Stadium controdopo la vittoria dei giorni scorsi contro la Cremonese: serve dare continuità, farlo subito, così da presentarsi al massimo della forma e dell'ambizione alla super sfida di Napoli, tra sette giorni contro la squadra di Spalletti.Ma chi scenderà in campo? E in che condizioni è Angel Di Maria? Ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza e l'ha raccontata per noi il nostro inviato a Torino, Cristiano Corbo.