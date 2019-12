Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve in vantaggio 3-0 sull'Udinese al termine del primo tempo. Gol in avvio di Cristiano Ronaldo che approfitta di un rimpallo favorevole dopo il lancio di Bonucci su Dybala. I bianconeri, partiti con il tridente Dybala, Higuain, Ronaldo si rendono pericolosi in un altre tre occasioni, una con Dybala e due con Higuain a cui dice sempre di no il connazionale Musso. A meno di 10 minuti dalla fine del primo tempo arriva anche il raddoppio di CR7 che sfrutta l'assist perfetto proprio di Higuain. Quasi a tempo scaduto arriva anche il 3-0 di Bonucci sugli sviluppi di un corner.



