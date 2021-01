4







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Il coraggio, la paura, il blocco, l'uscita a testa alta. Sembra un romanzo di formazione e invece è il primo tempo di Juve-Udinese, per ora 1-0 con gol di CR7. Ma che traversata, per arrivarci. Quanto penare, prima di esplodere. Una gara che rischiava di restare appesa al solito blocco creativo e che invece può farsi luce, pure di buon auspicio per il futuro. Ci ha pensato Ronaldo, come al solito. Un paio di colpi li ha sfiorati Ramsey, apparso vivo nonostante il gran rischio che ha portato Lasagna vicino al pari. C'è persino Dybala: l'inizio incoraggiante e spavaldo, il prosieguo un po' imbrigliato, un po' falcidiato dal pressing avversario. Se la prova di maturità sarà superata, a dirlo potrà essere solo il novantesimo: per ora, la Juve è avanti con e nonostante tutte le sue fragilità.



