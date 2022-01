1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Senza infamia, senza lode, senza alcun botto nonostante la ghiotta occasione di imporsi: la Juve è avanti al quarantacinquesimo e a un certo punto è tutto ciò che conta. Per il resto, che fatica imporsi. Anche contro quest'Udinese rattoppata e affaticata, provata dalle ultime partite e dai tanti contagi in rosa. Non è nient'altro che 1-0 e la notizia non è la rete di Dybala, ma la non esultanza polemica e lo sguardo rivolto verso la tribuna, probabilmente a cercare Arrivabene e i dirigenti.



Paulo che è tra i migliori del primo tempo, insieme a un ritrovato Bentancur. Guarda TOP e FLOP nella gallery dedicata.