Il 3 gennaio non è una data in cui si sono disputate tante partite nel campionato italiano. Eppure questo stesso giorno di 39 anni fa si disputò un Juventus-Udinese, la stessa partita che si giocherà stasera. Era l'anno che avrebbe portato ai Mondiali '82 e allo scudetto deciso da Brady a Catanzaro. Ma quel pomeriggio al Comunale, al cospetto del grande ex Causio, la Juve vinse grazie a 'Nanu' Galderisi, che con un perfetto terzo tempo incornò il gol del decisivo 1-0 e realizzò la sua prima rete in Serie A.