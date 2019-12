Una partita che non sarà per niente semplice ma che la Juventus deve vincere ad ogni costo. Quella contro l'Udinese è la classica sfida da non sbagliare per la Juve di Maurizio Sarri che in serata ha diramato i convocati per la sfida contro i friulani. Tornano Ramsey, Douglas Costa e Bentancur. I bianconeri, quindi, allungano ancora un pò la coperta a centrocampo dove c'è uno dei dubbi del tecnico bianconero, almeno dal primo minuto. Adrien Rabiot ed Emre Can, infatti, sono in ballottaggio per un posto in mezzo al campo con le altre due caselle completate da Matuidi e lo stesso Bentancur. In attacco sarà Paulo Dybala ad affiancare Cristiano Ronaldo.



Nella gallery la probabile formazione della Juve per la sfida contro l'Udinese