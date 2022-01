In attesa della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, è stata designata la squadra arbitrale per il prossimo match di campionato della Juve, in programma sabato sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. A dirigere il match valido per la terza giornata di ritorno sarà Giua, affiancato dagli assistenti Raspollini e Di Gioia. Quarto uomo Fourneau, mentre al Var ci sarà Chiffi con Cecconi all'Avar. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 20.45.