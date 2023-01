Ottima prestazione anche per Danielenel match di ieri tra. Il difensore non ha fatto rimpiangere Gleison, anzi ha strappato applausi all'Allianz Stadium interpretando al meglio il suo ruolo, con sicurezza e solidità, mettendo d'accordo tutti i giornali in edicola oggi. "L'attaccante più pericoloso, nella prima mezz'ora. Silvestri si supera sul suo colpo di testa. Testa che fa funzionare bene anche in difesa. In forma" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6.5. Stesso voto da parte di Tuttosport: "Beto è un cliente fisico e dunque insidioso, ma lui esce vincitore dalla battaglia. E non va lontano dall'incornata del vantaggio nell'area di rigore friulana". "Prestazione solida sotto ogni punto di vista" anche per Il Corriere dello Sport, mentre noi de ilBianconero.com abbiamo voluto premiarlo con un 7: "Mezzo voto in più per la sensazione che lascia: l'Udinese è una squadra fisica e lui ha tenuto proprio lì, col corpo e con la mente. Occasione sfruttata".