Si è svolto in mattinata l'allenamento di rifinitura della Juventus in vista del match di questa sera contro l'Udinese. Gli uomini di Maurizio Sarri sono stati impegnati in un allenamento durato circa 50 minuti al centro tecnico del club bianconero. Secondo quanto filtra non dovrebbe riposare Cristiano Ronaldo destinato a giocare dal primo minuto assieme a Gonzalo Higuain. Questa la probabile formazione della Juventus, tra poco usciranno i convocati: Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can (Rabiot), Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.