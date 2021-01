Quando Aaron Ramsey sta bene si vede subito. Un errore e tanta qualità nella partita del gallese contro l'Udinese. Anche lui si sente in forma e sa che può dare ancora tanto alla gara, per questo, quando ha visto il brasiliano Arthur scaldarsi per entrare, ha fatto subito cenno di no col dito verso la panchina della Juve, in particolare a Baronio. Come a dire "No, io non esco. Sto bene". Lo sa anche Pirlo, che infatti ha inserito l'ex Barcellona al posto di Weston McKennie.