La Juventus sfida l'Udinese all'Allianz Stadium (calcio d'inizio ore 15) con i bianconeri di Maurizio Sarri che cercano i tre punti per scavalcare momentaneamente l'Inter in testa alla classifica di Serie A. La squadra di Antonio Conte sarà impegnata in serata contro la Fiorentina ma prima della sfida del Franchi i bianconeri devono fare il proprio lavoro portando a casa la vittoria nell'ultima partita casalinga del 2019. Maurizio Sarri ha ancora due dubbi di formazione: uno riguarda il terzino destro (Danilo o De Sciglio) e l'altro la mezzala (Emre Can o Rabiot). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Verrà trasmessa anche in streaming su Now Tv e Sky Go.



Nella gallery le probabili formazioni di Juventus-Udinese