Anche il difensore Nehuénha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la sconfitta contro la. Ecco il suo commento: "Abbiamo fatto una grande partita. Una sola giocata ha cambiato tutto il risultato purtroppo. Peccato per tutti gli sforzi fatti, abbiamo giocato davvero al massimo. Abbiamo guardato tutti la palla e non l'uomo,è stato bravo a fare la finta di calciare e poi passare a. Avremo tempo per analizzare dove abbiamo sbagliato in questa partita e lavorare duro per il Bologna, perché sarà un'altra partita difficile".