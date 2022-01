Una sfida dal sapore di passato per Juan Cuadrado. Pronto al rinnovo di contratto con la Juventus: è infatti probabile che la firma per prolungare la sua esperienza bianconera arrivi prossimamente: il 26 maggio compirà 34 anni, ma i suoi guizzi sono efficaci come quando ne aveva 21 e l’Udinese lo portò in Italia dall’Independiente Medellin. Anzi, di più, perché negli anni ai guizzi ha aggiunto una maturità tattica che gli consente di fare il terzino come l’attaccante. Lo racconta Tuttosport.