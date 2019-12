Svegliato dalla scivolata di Demiral che lo colpisce a inizio ripresa. Alza il muro pochi minuti dopo su conclusione di Lasagna, poi due parate che per lui sono ordinaria amministrazione.Inizia con troppi passaggi sbagliati, cresce alla distanza.Più sbavature rispetto a Demiral ma quando sbaglia riesce sempre a recuperare. Poi lancia Dybala per il gol del vantaggio (di Ronaldo) e segna il tris. Altro? (75’È in fiducia e dopo la grande prova di Leverkusen Sarri lo butta ancora nella mischia. Lui risponda con un’altra prestazione maiuscola. Si addormenta con Bonucci nel finale, Pussetto segna il 3-1.Solito grande equilibrio, spinge quando può. Dietro concede poco.Non ruba l’occhio, anzi. Troppo spesso è compassato. Si vede che non ha ancora l’intensità che vuole Sarri ma al contrario di Emre Can il tecnico è convinto di poterlo rilanciare.Recupera in tempo record e fa il vice Pjanic. Non ha le stesse geometrie del bosniaco ma non lo fa rimpiangere.Gioca col pilota automatico.Si diverte di nuovo. E si vede. Propizia il gol del vantaggio di Ronaldo, ne segna uno bellissimo ma aveva stoppato la palla col braccio, nettamente. Vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta con un gol tutto suo, non ce la fa. È il vero ago della bilancia del tridente perché è lui quello che scende sotto la linea della palla. (75’L’assist per Ronaldo è una gioia per gli occhi. Come CR7 non partecipa molto alla fase difensiva. Un paio di accelerate sul portatore di palla avversario le fa pure ma non in maniera costante. Gli manca solo il gol. (80’È un altro giocatore rispetto a meno di un mese fa. Si vede nelle giocate, nei doppi passi, nelle conclusioni. Quelle con cui infila l’Udinese sono del vero Cristiano.All. Sarri 7.5 – Alla fine butta dentro il tridente e le risposte sono confortanti dal punto di vista delle occasioni e dell’equilibrio. Avviso ai naviganti, però: non sempre sarà possibile farlo, già dopo qualche minuto Higuain aveva le mani ai fianchi. Quella vista oggi allo Stadium però è davvero la sua Juve.Musso 6.5; Ter Avest 5, De Maio 5, Troost-Ekong 5, Nuytnick 4.5, Larsen 5 (86’ Nestorovski sv), Fofana 5, Mandragora 5, De Paul 5 (66’ Wallace 5), Okaka 4.5 (61’ Pussetto 6.5), Lasagna 5. All. Gotti 5.